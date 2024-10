Gutachten in Heilbronn: Döner-Obergrenze bleibt Wunschdenken

Gutachten in Heilbronn

1 3,7 Dönerläden gibt es in Heilbronn pro 10 000 Einwohner. Foto: imago//Michael Bihlmayer

Die Heilbronner CDU hatte sich dafür eingesetzt, die Zahl der Dönerläden in der Innenstadt zu begrenzen. Einem neuen Gutachten zufolge ist dies aber nicht zulässig.











Link kopiert



Die in Heilbronn debattierte Möglichkeit für eine Obergrenze für Dönerimbisse hat der Stadt viele Schlagzeilen gebracht – und nun auch die Gewissheit: „Eine Obergrenze für Dönerläden, wie sie die CDU-Fraktion gegenüber der Stadt fordert, ist auch in Heilbronn rechtlich nicht möglich“, wie Oberbürgermeister Harry Mergel am Mittwoch mitteilte. Er stützte sich dabei auf ein neues Gutachten. Ein erstes Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hatte eine Döner-Obergrenze zunächst als realistisch eingestuft.