Der starke Besucherandrang beim Informationsabend zur lokalen Energiewende in Weinstadt hat die Erwartungen der Veranstalter weit übertroffen. Nun geht es an die Umsetzung der Projekte.
Der Countdown-Zähler auf der Homepage der Remstal Bürgerenergie, kurz Rebe, ist abgelaufen. Mit einem Informationsabend zur lokalen Energiewende in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) startete nun die heiße Phase für die im November 2024 neugegründete Genossenschaft. „Von jetzt an kann man sich für den Kauf von Anteilen registrieren“, verkündete der Vorsitzende des Klimabündnisses Weinstadt, Edgar Neumann. Neben der Rebe und dem Klimabündnis zählten auch die Stadt und die Stadtwerke Weinstadt zu den Veranstaltern.