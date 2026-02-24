Gustav Schäfer : Fünf Fakten über den Tokio-Hotel-Drummer

Bei Tokio Hotel stehen meist Bill und Tom Kaulitz im Fokus - nicht zuletzt wegen ihrer vielen Soloprojekte. Jetzt rückt auch Drummer Gustav Schäfer ins Rampenlicht und wagt sich auf das "Let's Dance"-Parkett.
Gustav Schäfer (37) steht lieber in der zweiten Reihe - das hat der Tokio-Hotel-Schlagzeuger selbst einmal über sich gesagt. Wie Bassist Georg Listing (38) überlässt er den Kaulitz-Zwillingen Bill und Tom (36) in Sachen Medienpräsenz oft bereitwillig die große Bühne. Doch das ändert sich jetzt: Ab Freitag (27. Februar, 20:15 Uhr) steht Schäfer als Kandidat der 19. Staffel von "Let's Dance" bei RTL im Rampenlicht - ganz ohne seine Bandkollegen.