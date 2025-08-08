Guns N’ Roses-Frontmann feiert: Axl Rose im Stuttgarter Nachleben gesichtet

Das Stuttgarter Nachtleben hatte einen echten Star zu Gast: Wie Nachtschwärmer Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose in der Altstadt erlebten.
Das Stuttgarter Nachtleben hatte in der Nacht auf Freitag eine echte Attraktion zu bieten. WhatsApp-Nachrichten verbreiteten wie ein Lauffeuer, nachdem ein Maybach, ein Auto, das man auch im wohlhabenden Stuttgart nicht alle Tage sieht, die Altstadt um das Leonhardsviertel angefahren hatte. „Axl Rose ist hier, ihr müsst kommen!“ So und so ähnlich klangen die Nachrichten, die mit Smartphones rumgeschickt wurden.