Mit Guerilla-Marketing will die Brauerei Wulle an ihre historische Heimat erinnern. Doch das riesige Banner beim Le Méridien verschwindet über Nacht – wo ist es geblieben?
Schon vor über 100 Jahren verstand die Brauerei Wulle nicht nur etwas von Bier, sondern auch von Werbung. „Wir wollen Wulle“ – so lautete der legendäre Slogan, der ganz Stuttgart erfasste. Bierfreunde machten einen Sport daraus, den Spruch kreativ zu erweitern. Beispiel: „Wir wissen, warum wir Wulle wollen, weil Wulle wohlbekömmlich wirkt.“ Andere hingegen spotteten: „Wenn Wulle warm wird, wirkt Wulle wie warmes Waschwasser.“