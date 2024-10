Als „Wer wird Millionär?“ im Jahr 1999 erstmals auf Sendung ging, hätte wohl niemand ahnen können, wie sehr diese Quizshow die deutsche Fernsehlandschaft prägen würde – und das vor allem durch einen Mann: Günther Jauch. Mit seiner sympathischen, zugleich professionellen Moderation hat er die Show über die Jahre hinweg zu einem festen Bestandteil des Abendprogramms gemacht. Nun, 25 Jahre später, wird ihm für seine langjährige Arbeit eine besondere Anerkennung zuteil.

Weltrekord für Günther Jauch

Günther Jauch hat am 17. Oktober 2024 in der Jubiläumsshow von „Wer wird Millionär?“ einen Weltrekord gebrochen. Der Moderator, der die Quizsendung seit ihrer Premiere am 3. September 1999 präsentiert, wurde von der offiziellen Guinness-Vertreterin Anouk de Timary für seine beeindruckende Leistung geehrt. Mit 25 Jahren und 54 Staffeln ist Jauch nun der Moderator mit den weltweit meisten Staffeln „Wer wird Millionär?“, die von einer einzigen Person geleitet wurden.

Seit dem Start der Sendung hat Jauch mehr als 3.400 Kandidaten und Kandidatinnen begleitet und dabei über 42.000 Fragen gestellt. Insgesamt wurden durch die Show bis heute über 171 Millionen Euro an Preisgeldern ausgezahlt. Regelmäßig erreicht „Wer wird Millionär?“ auch heute noch ein Millionenpublikum.

Günther Jauch ist einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Seit über vier Jahrzehnten prägt er die deutsche Medienlandschaft, sowohl als Moderator von Quiz- und Unterhaltungsshows als auch als politischer Journalist. Seine Karriere begann er in den 1980er Jahren als Sportmoderator und Reporter, unter anderem für das „Aktuelle Sportstudio“. Den großen Durchbruch erlebte er als Moderator von Magazinsendungen wie „Stern TV“, die er von 1990 bis 2011 leitete. Mit seiner Vielseitigkeit etablierte sich Jauch als seriöser Journalist und Unterhaltungsexperte gleichermaßen.

Jauch ist für seine sympathische und zugleich zurückhaltende Art bekannt, die ihn beim Publikum über die Jahre hinweg zu einer vertrauenswürdigen Figur gemacht hat. Neben seiner Tätigkeit als Moderator engagiert er sich auch karitativ und gilt als herausragende Persönlichkeit des deutschen Fernsehens.

„Wer wird Millionär?“-Jubiläumssendung

In der Jubiläumssendung wurde Günther Jauch von verschiedenen Promis überrascht, darunter Tim Mälzer, Motsi Mabuse und Elyas M’Barek, die alle drei am Schluss auch auf dem Ratestuhl Platz nahmen. Die Jubiläumssendung bot nicht nur spannende Quizmomente, sondern auch emotionale Rückblicke auf 25 Jahre „Wer wird Millionär?“. In zahlreichen Clips wurden unvergessliche Szenen aus der langen Geschichte der Show gezeigt. Zuschauer konnten noch einmal erleben, wie sich die Sendung im Laufe der Jahre entwickelt hat und welche Meilensteine sie geprägt haben. Auch Günther Jauch selbst wurde in bewegenden Rückblicken gefeiert.

Darüber hinaus begrüßte Jauch in der Sendung zwei besondere Kandidaten. Der erste Kandidat war Jörn Helwig aus Hann. Münden, der bereits als Kleinkind Fan von „Wer wird Millionär?“ war, wie Heimvideoaufnahmen zeigten. Der Student gewann am Ende 32.000 Euro.

Die zweite Kandidatin war Julia Schön aus Rheinfelden (Baden), die in ihrem Teenie-Zimmer statt Boyband-Poster Bilder von Günther Jauch an den Wänden hängen hatte. Einmal war Günther Jauch sogar Teil eines Referats im Fach Religion. Sie nahm schließlich 64.000 Euro mit nach Hause und zeigte sich zu Tränen gerührt darüber, dass sie sich mit dem WWM-Besuch einen Kindheitstraum erfüllen durfte.

Die Promi-Gäste Tim Mälzer, Motsi Mabuse und Elyas M’Barek nahmen zum Schluss als Team, aber nacheinander, auf dem Ratestuhl Platz. Gemeinsam erspielten sie 125.000 Euro für den guten Zweck.