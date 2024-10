Gülcan-Kamps-Comeback mit „Mallorcas Traumhäusern“

Prachtvilla in Stuttgart Die teuerste zum Verkauf stehende Villa in Stuttgart

Mit 7,9 Millionen Euro ist eine Villa in Halbhöhenlage die teuerste in Stuttgart, die derzeit zum Verkauf steht – und die achtteuerste in Deutschland. Purer Luxus oder doch der Lebensmittelpunkt für eine Familie? Wir durften eintreten und uns umschauen.