Gucci Cruise 2027 in New York: Paris Hilton überrascht mit dunklen Haaren

Paris Hilton überraschte bei der Gucci Cruise 2027 Show in New York mit brünettem Look - und war kaum wiederzuerkennen.

Das US-amerikanische It-Girl Paris Hilton (45) ist eigentlich ein wandelndes Symbol der platinblonden Ära - doch bei der Gucci-Cruise-2027-Show in New York ließ sie diese Rolle zumindest für einen Abend spektakulär hinter sich. Für die sogenannte "GucciCore"-Show von Kreativdirektor Demna Gvasalia (45) betrat Hilton den Laufsteg mit tiefbraunen, fast schwarzen Haaren, glatt und seidig fallend, mit seitlich geschwungenem Pony.

Es war Hiltons erster Runway-Auftritt seit knapp drei Jahren. Zuletzt war sie im Oktober 2023 bei der Mugler-Womenswear-Show im Rahmen der Pariser Modewoche über den Catwalk gelaufen. Ihr Comeback fand nun in ihrer Geburtsstadt statt - und mit maximaler Wirkung.

Tom Brady lief ebenfalls über den Catwalk

Passend zum neuen Look war auch Hiltons Outfit alles andere als zurückhaltend. Sie trug ein leuchtendes, gelbes Kleid mit Pussy-Bow-Kragen und ausgestelltem Midirock, das das ikonische Motiv des Modehauses aufgriff. Dazu kombinierte sie den klassischen Gucci-Gürtel in Grün und Rot, schwarze Kniehochstiefel sowie eine auffällige rote Box-Bag. Lässig über die Schulter gelegt: ein flauschiger Mantel mit floralem Innenfutter.

Dass Hilton ausgerechnet jetzt mit einem so drastischen Wandel an die Öffentlichkeit trat, überraschte umso mehr, da sie erst Anfang Mai bei einem Barbie-Pop-up-Event wieder ganz in Rosa mit platinblonder Mähne aufgetreten war - ganz die vertraute Ikone. Dauerhaft war der Brünetten-Moment offenbar nicht: Schon am nächsten Tag zeigte sich Hilton laut Medienberichten wieder mit ihrem bekannten Blond.

Hilton war nicht die einzige Überraschung des Abends. NFL-Legende Tom Brady (48) bestritt sein Laufsteg-Debüt - komplett in schwarzem Leder gekleidet. Den Abschluss der Show machte Supermodel Cindy Crawford (60). Im Publikum saßen unter anderem Lindsay Lohan (39), Shawn Mendes (27), Mariah Carey (57) und Kim Kardashian (45), wie unter anderem "Page Six" berichtete.