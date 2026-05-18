Gucci Cruise 2027 in New York: Paris Hilton überrascht mit dunklen Haaren

Paris Hilton überraschte bei der Gucci Cruise 2027 Show in New York mit brünettem Look - und war kaum wiederzuerkennen.
Das US-amerikanische It-Girl Paris Hilton (45) ist eigentlich ein wandelndes Symbol der platinblonden Ära - doch bei der Gucci-Cruise-2027-Show in New York ließ sie diese Rolle zumindest für einen Abend spektakulär hinter sich. Für die sogenannte "GucciCore"-Show von Kreativdirektor Demna Gvasalia (45) betrat Hilton den Laufsteg mit tiefbraunen, fast schwarzen Haaren, glatt und seidig fallend, mit seitlich geschwungenem Pony.