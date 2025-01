Grüner Wahlkampfauftakt: Robert Habeck ist nur die Zugabe

1 Cem Özdemir beim Wahlkampfauftakt der Grünen in Heidelberg. Foto: dpa/Uli Deck

Gemeinsam mit Robert Habeck und Franziska Brantner läutet Cem Özdemir den Bundestagswahlkampf für die Grünen im Südwesten ein. Dabei will er in der Bundespolitik nach der Wahl eigentlich keine Rolle mehr spielen.











Robert Habeck hat noch nichts gesagt, als der Saal tobt. Selbst als ihn sein Mikro im Stich lässt und er sich der überflüssigen Kabel entledigt, ist das dem Publikum beim Wahlkampfauftakt der Südwest-Grünen in Heidelberg einen Applaus wert. Das ist kein Wunder. Der Saal im Karlstorbahnhof in Heidelberg ist am Sonntagabend gefüllt mit Grünen Parteimitgliedern und Wohlgesinnten. Ein Heimspiel. Habeck ist gekommen, um ihnen als ihr Kanzlerkandidat zum Wahlkampfauftakt einzuheizen. Mit einer der typischen Habeck-Reden – mit viel Selbstreflektion und großen Appellen.