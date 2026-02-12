Gründungsmitglied der Punk-Band: The-Pogues-Drummer Andrew Ranken ist gestorben

Andrew Ranken, Gründungsmitglied und Schlagzeuger der legendären Punk-Band The Pogues, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Die Band würdigte ihn als ihren "Herzschlag" und "wahren Freund". Ranken spielte auch auf dem Weihnachtsklassiker "Fairytale of New York".
Er saß am Schlagzeug, als "Fairytale of New York" entstand, jener Weihnachtsklassiker, der seit fast 40 Jahren die Dezember-Playlists der Welt dominiert. Nun ist Andrew Ranken (1953-2026), Gründungsmitglied und Drummer der legendären Punk-Band The Pogues, im Alter von 72 Jahren gestorben. Das gab die Band am 11. Februar auf Social Media bekannt.