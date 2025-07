Großprojekt unter Beschuss: Lucie im Rückwärtsgang – Wie die Stadtbahn zum Polit-Poker wird

1 So soll die Stadtbahn an der Rundsporthalle entlang fahren: Matthias Knecht hält das für nicht machbar. Foto: Flakowski/Zweckverband Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg

Was als Jahrhundertprojekt für den Landkreis begann, droht an der größten Stadt zu scheitern. Hinter den Kulissen scheint ein geordneter Rückzug zu entstehen.











Die erste große Stadt im Landkreis stellt die Stadtbahnplanung ganz offen infrage. Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht sagte am Dienstag: „Wenn die Hauptkommune die Planungen nicht mittragen kann, bedeutet das in letzter Konsequenz den Ausstieg aus dem Zweckverband.“ Eine unmissverständliche Ansage. Ist das bereits der Anfang vom Ende? Eine Analyse in drei Punkten.