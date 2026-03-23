Großprojekt in Stuttgart: Altes Polizeigebäude wird abgerissen – LKA bekommt Neubau für 260 Millionen Euro

Das Gebäude des Landeskriminalamts in Stuttgart ist marode. Ein Teil der Beschäftigten soll an die Pragstraße ziehen. Die Abrissarbeiten für das Großprojekt laufen.
Die Baustelle ist gewaltig. Zwei Abrissbagger fressen sich von der Rückseite her in mehrere Gebäude an der Stuttgarter Pragstraße. Von der anderen Seite aus betrachtet ist der riesige Gebäuderiegel in Bad Cannstatt noch intakt. Kaputte Rollläden, Bauzäune mit Stacheldraht und diverse Schilder von Baufirmen weisen aber darauf hin, dass sich hier, direkt gegenüber der Wilhelma, etwas tut.