Großprojekt in Stuttgart: Altes Polizeigebäude wird abgerissen – LKA bekommt Neubau für 260 Millionen Euro

Das Gebäude des Landeskriminalamts in Stuttgart ist marode. Ein Teil der Beschäftigten soll an die Pragstraße ziehen. Die Abrissarbeiten für das Großprojekt laufen.

Die Baustelle ist gewaltig. Zwei Abrissbagger fressen sich von der Rückseite her in mehrere Gebäude an der Stuttgarter Pragstraße. Von der anderen Seite aus betrachtet ist der riesige Gebäuderiegel in Bad Cannstatt noch intakt. Kaputte Rollläden, Bauzäune mit Stacheldraht und diverse Schilder von Baufirmen weisen aber darauf hin, dass sich hier, direkt gegenüber der Wilhelma, etwas tut.

Tatsächlich handelt es sich um eines der größten Bauprojekte in Stuttgart in den nächsten Jahren. Auf dem Areal, das früher von der Stuttgarter Polizei genutzt wurde und teilweise noch genutzt wird, soll in den nächsten Jahren ein Neubau für das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) entstehen. Dafür müssen Teile der Bebauung in der Pragstraße 136 weichen.

Von der Pragstraße her weist bisher nur ein Bauzaun darauf hin, dass große Teile des gewaltigen Riegels verschwinden. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

„Rückgebaut werden drei Gebäude auf dem westlichen Teil des Areals. Die dort vormals beschäftigten Polizeibediensteten sind inzwischen in anderen Liegenschaften untergebracht“, sagt Sebastian Engelmann, Sprecher des zuständigen Finanzministeriums. Auf dem frei werdenden Areal werde nach dem Abriss der Neubau für das Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamts errichtet.

Das allerdings ist ein langer Prozess. Die Entkernungsarbeiten der drei Gebäude haben bereits im Dezember 2024 begonnen. Seit einigen Wochen „werden die maschinellen Abbrucharbeiten durchgeführt, die Stand heute zum vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden sollen“, so Engelmann. Die Gesamtmaßnahme einschließlich KTI-Neubau sei mit rund 260 Millionen Euro im Haushalt enthalten. Wann der Neubau bezugsfähig sein soll, sagt man beim Land noch nicht. Mit Terminaussagen sei man vorsichtig, heißt es dort.

Beschäftigte der Polizei klagten immer wieder über mysteriösen Gestank

Mit dem Gelände verbunden sind einige besondere Geschichten. Untergebracht waren dort nämlich nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Präparate des Rosensteinmuseums. Diese „alkoholische Nasssammlung“ sei inzwischen innerhalb des Areals verlagert worden, heißt es im Finanzministerium.

Geradezu bizarr mutet eine andere Episode aus der Geschichte des Komplexes an. Vor etwa 40 Jahren hatte die Polizei das große Gelände an der Pragstraße bezogen. Bevor es ans Land überging, war es ein Industriestandort gewesen. In einem Gebäude auf der Rückseite waren wohl Kugellager hergestellt worden. Seit die Polizei dort einzog, klagten die Beschäftigten immer wieder über einen mysteriösen Gestank. Dessen Ursache konnte trotz mehrerer Gutachten in den Jahren 1989, 2009 und 2015 nie geklärt werden.

Anfang 2017 wurde schließlich das Landesgesundheitsamt eingeschaltet. Das suchte nach krebserregenden Stoffen. Doch obwohl auch die nicht gefunden worden, beschloss man bei der Polizei, lieber Vorsicht walten zu lassen. Schwangere durften schon länger nicht mehr in dem Gebäude arbeiten, rund 300 weitere Beschäftigte zogen 2018 um. Der Großteil davon, etwa die Einsatzhundertschaft und mehrere Kriminalinspektionen, fanden einen neuen Sitz im Fasanenhof.

Nun folgt also das KTI des Landeskriminalamts, wenn der Neubau steht. Beim LKA herrscht großer Bedarf. Dessen marodes Gebäude an der Taubenheimstraße in Bad Cannstatt fällt genauso wie das des benachbarten Landesamts für Verfassungsschutz regelmäßig durch Stromausfälle oder Wasserschäden auf. Zuletzt musste dort die Heizung abgestellt werden, um eine Gasleitung nach Erdbewegungen zu reparieren. Die Beschäftigten mussten frieren oder ins Homeoffice. Kein Dauerzustand für hochsensible Sicherheitseinrichtungen des Landes.

Deshalb wird nach dem Umzug des KTI auch die Verlagerung weiterer Teile oder gar des gesamten LKA an die Pragstraße erwogen. Wann das sein könnte, steht allerdings noch in den Sternen.