Großprojekt in Leonberg: Verzögerungen bei Baustelle in Höfingen: Ampel am Schlossberg

Dass sich die Bauarbeiten an der Pforzheimer Straße in Leonberg-Höfingen um weitere vier Tage verzögern, hat die Stadt zwar mitgeteilt. Aber nun gibt es weitere Details.

In Höfingen ist weiter Geduld gefragt. Nicht nur hat die Leonberger Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Sperrung der wichtigen Trasse durch die Ortsmitte vier Tage länger dauern wird, und zwar bis Donnerstag, 18. September. Hintergrund sei eine „erneute bauliche Verzögerung“. Nun kommen aber sogar noch weitere Sperrungen hinzu, die teils bis in den Oktober hinein dauern.

Am Schlossberg regelt eine mobile Ampel den Verkehr Konkret teilt die Stadt mit, dass in den Bereichen Am Schlossberg 10 sowie auf Höhe der Pforzheimer Straße 10 bis 54 eben jene Pforzheimer Straße bis Montag, 15. September, 7 Uhr, voll gesperrt ist. Am Schlossberg ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet, der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Für Asphaltierungsarbeiten ist die Pforzheimer Straße von Nummer 10 bis 54 dann am 15. und 16. September ganz dicht. Insgesamt verlängert sich die Sperrung danach bis zum 18. September.

Darüber hinaus sind bis einschließlich Montag, 6. Oktober, die Straßen Am Himmelsgärtle zwischen Pforzheimer Straße und Kirchstraße sowie die Lachentorstraße im Kreuzungsbereich Pforzheimer Straße und der Gehwegbereich in der Pforzheimer Straße gesperrt. In diesem Zeitraum bleibt die Busumleitung weiter bestehen.

Dank des OB für die „Geduld der Bürgerinnen und Bürger“

„Wir wissen, dass die Baustelle für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für alle Verkehrsteilnehmenden mit enormen Einschränkungen verbunden ist und bedauern die erneute Verlängerung sehr“, sagt der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. Gleichzeitig danke man den Bürgerinnen und Bürgern für ihre außergewöhnliche Geduld und ihr Verständnis, das sie während der gesamten Bauzeit gezeigt haben.

Sperrung dauert schon viel länger als geplant

Die Sanierung der Pforzheimer Straße dauert insgesamt viel länger als geplant. Schon der Wiederbeginn der Arbeiten nach der Winterpause musste aufgrund von „Verzögerungen im Ablauf“ nach hinten verschoben werden. Unlängst war es außerdem zu einer Unterbrechung gekommen, da aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Baufirma die Arbeiten ruhten.

In der Pforzheimer Straße werden Leitungen und Rohre verlegt, auch optisch soll der Bereich im Höfinger Ortskern nach Abschluss der Bauarbeiten mehr hermachen.