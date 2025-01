Großprojekt in Kornwestheim: Kornwestheim will keinen Solarpark an der Stadtgrenze

Erstaufnahme in Kornwestheim Bürger können neue Unterkunft für mehr als 200 Geflüchtete besichtigen

Nach einem Brand und Verzögerungen beim Umbau wird die neue Unterkunft in der Villeneuvestraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Freitag eröffnet. Zu Beginn dürfen Bürger sich die Räume anschauen. Für die Stadt bedeutet die EA eine Entlastung.