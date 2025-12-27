B-14-Tunnel bei Fellbach: 100 Millionen Euro für die Sanierung des Kappelbergtunnels

Rund 100 Millionen Euro soll die Sanierung des Kappelbergtunnels kosten und etwa fünfeinhalb Jahre dauern. Ziel ist mehr Sicherheit – die Planung ist weit vorangeschritten.
Besserer Brandschutz, neue Flucht- und Rettungswege sowie eine moderne technische Ausstattung – der Kappelbergtunnel muss an aktuelle Sicherheitsstandards angepasst werden. Dafür sind mehrjährige Bauarbeiten nötig. Ein wichtiger Schritt, um dieses Vorhaben vorzubereiten, ist inzwischen abgeschlossen: Der Baugrund ist geprüft. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die weitere Planung.