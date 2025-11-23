Von Stress keine Spur: Bedri und Egzona Bajgora haben sieben Kinder und bleiben dennoch gelassen. Zusammenhalt und das Gefühl füreinander da zu sein sind allen wichtig.
Sieben Kinder bedeuten doch Stress, oder? Insbesondere dann, wenn zwischen Pubertät und Babyalter alle Lebensphasen eingeschlossen sind. Wer allerdings Egzona Bajgora sieht, würde nicht von Stress sprechen. Egzona Bajgora, eine freundliche Frau, die viel Ruhe ausstrahlt, ist siebenfache Mutter. In einem eleganten schwarzen Kleid sitzt die 34-Jährige auf einem Stuhl, hält abwechselnd den sechs Monate alten Anur und den zweijährigen Ardian auf dem Schoß und lässt sich von gelegentlichem Quengeln überhaupt nicht aus dem Konzept bringen, sagt stattdessen: „Ich bin eine große Familie gewöhnt und es ist schön“.