1 Owain Rhys Davies wurde nur 44 Jahre alt. Foto: imago/Newscom / AdMedia / Birdie Thompson

Er wurde durch die dritte Staffel von "Twin Peaks" bekannt: Der walisische Schauspieler Owain Rhys Davies ist im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Das teilte sein Bruder mit.











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Trauer um Owain Rhys Davies: Der "Twin Peaks"-Star ist mit nur 44 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder Rhodri auf Instagram bekannt. "Mit tiefer Trauer müssen mein Vater und ich bekannt geben, dass mein Bruder Owain verstorben ist", schreibt er. Es sei sicherlich "ein großer Schock" für viele. Zur Todesursache heißt es: "Auch wenn noch Fragen zu den Umständen seines Todes offen sind, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass Owain plötzlich, eines natürlichen Todes und friedlich verstorben ist."