Mit seiner Mockumentary "The Office" rund um unangenehme Chefs traf Ricky Gervais weltweit einen Nerv. Heute wird der geniale Komiker und Provokateur 65 Jahre alt.
Die Verleihung der Golden Globe Awards 2010. Im Saal absolute Hollywood-Größen wie Meryl Streep, Tom Hanks, Cameron Diaz oder Leonardo DiCaprio. Komiker Ricky Gervais (65) erklärt in seinem Eröffnungsmonolog der versammelten Schauspiel-Prominenz: "Allein der Anblick all dieser Gesichter hier erinnert mich an die großartige Arbeit, die in diesem Jahr geleistet wurde - von plastischen Chirurgen."