Neue Alarmfälle am Dienstag: Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass offenbar ein unbekannter Brandstifter im Quartier unterwegs ist.
Wieder Großalarm für die Stuttgarter Feuerwehr im Stadtbezirk in Stuttgart-Süd: Erneut sind Kellerbrände in zwei Gebäuden gemeldet worden. „Wir sind mit 50 Einsatzkräften vor Ort“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. In der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und DRK sind am Dienstag um 11.20 Uhr die ersten Notrufe eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es bisher keine Verletzten. Das besondere Problem allerdings: Eines der Gebäude ist stark verraucht.