Großeinsatz in Oppenweiler: Drei Schwerverletzte beim Einsturz eines Treppenhauses

Beim Einsturz eines Treppenhauses in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstagvormittag sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Laut der Polizei war das Unglück gegen 10 Uhr während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls geschehen. Die Ursache ist der Polizei zufolge noch unklar.