Großeinsatz in Bad Cannstatt

4 Im Klinikum in Bad Cannstatt kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In Bad Cannstatt kommt es im Klinikum zu einem Brand, Patienten müssen evakuiert werden, über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

In Bad Cannstatt hat es am Dienstagmittag im Klinikum gebrannt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

In Bad Cannstatt hat es am Dienstagmittag im Klinikum gebrannt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Gegen 14 Uhr kam es offenbar zu einem automatischen Feueralarm durch einen Brandmelder, wie Daniel Anand, der Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart erklärte. Auf einer Station war demnach Feuer ausgebrochen.

Mitarbeiter des Krankenhauses übernahmen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die ersten Löscharbeiten und evakuierten Patientinnen und Patienten. „Sie haben vorbildlich reagiert“, sagte Anand. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften und etwa 25 Fahrzeugen am Ort des Geschehens und konnte das Feuer schnell löschen. Schwer verletzte Personen gab es ersten Informationen zufolge wohl keine. Auslöser des Brandes war womöglich ein Haushaltsgerät.

Gegen 14 Uhr kam es offenbar zu einem automatischen Feueralarm durch einen Brandmelder, wie Daniel Anand, der Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart erklärte. Auf einer Station war demnach Feuer ausgebrochen.

Mitarbeiter des Krankenhauses übernahmen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die ersten Löscharbeiten und evakuierten Patientinnen und Patienten. „Sie haben vorbildlich reagiert“, sagte Anand. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften und etwa 25 Fahrzeugen am Ort des Geschehens und konnte das Feuer schnell löschen. Schwer verletzte Personen gab es ersten Informationen zufolge wohl keine. Auslöser des Brandes war womöglich ein Haushaltsgerät.