Großeinsatz: Haus-Explosion in Albstadt – Polizei vermutet verschüttete Personen

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt werden nach Behördenangaben drei Menschen vermisst. Bei den Vermissten handle es sich „offenkundig um eine Familie“, sagte Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) am Donnerstag in Albstadt. Rettungskräfte waren vor Ort, um die Trümmer des komplett zusammengestürzten Hauses weitgehend per Hand abzutragen.

Insgesamt waren den Behörden zufolge mehr als 200 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz, auch zwei Staffeln von Rettungshunden und Trümmerhunden waren an der Suche beteiligt. Es bleibe „zu hoffen, dass der Tag einen möglichst glimpflichen Ausgang nimmt", sagte Tralmer.

Um kurz nach 05.00 Uhr am Morgen war demnach der Feuerwehr und der Polizei per Notruf die Explosion im Ortsteil Tailfingen gemeldet worden. Einem Feuerwehrsprecher zufolge handelte es sich um eine Gasexplosion, deren Ursache bislang unklar sei. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Der Unglücksort wurde großräumig abgesperrt.

Bei der Explosion wurden auch Nachbarhäuser unter anderem an Dächern und Fenstern beschädigt. Die Anwohner wurden nach Polizeiangaben am Morgen in Sicherheit gebracht, sie wurden in einer Turnhalle versorgt und dort ebenso wie die Angehörigen der Vermissten von Notfallseelsorgern betreut.