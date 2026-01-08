Großeinsatz: Haus-Explosion in Albstadt – Polizei vermutet verschüttete Personen

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt werden nach Behördenangaben drei Menschen vermisst.
Nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt werden nach Behördenangaben drei Menschen vermisst. Bei den Vermissten handle es sich „offenkundig um eine Familie“, sagte Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) am Donnerstag in Albstadt. Rettungskräfte waren vor Ort, um die Trümmer des komplett zusammengestürzten Hauses weitgehend per Hand abzutragen.