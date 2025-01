Großeinsatz der Feuerwehr in Leonberg: Marie-Curie-Schule wird evakuiert

6 Großeinsatz: Wie die Gerlinger Straße war auch die Neue Ramtelstraße in Leonberg ist komplett gesperrt. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Aufgrund eines verdächtigen Geruchs rücken die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen, 30. Januar, in Leonberg zur Marie-Curie-Schule aus und bringen die Menschen dort in Sicherheit. Am Ende können die Helfer jedoch keine Gaskonzentration entdecken.











Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz an der Leonberger Marie-Curie-Schule ausgerückt. Mehrere Personen hatten offenbar Gasgeruch im Schulgebäude gemeldet. Die Schule wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte zum Schutz der Lehrkräfte und Kinder komplett geräumt. Wie die Feuerwehr berichtet, ergaben die anschließenden Messungen jedoch keine Gaskonzentration in der Luft. „Wir haben einen seltsamen Geruch wahrgenommen“, antwortet Leonbergs Kommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage. Dieser könne jedoch auch aus einem Gully gekommen sein.