Großeinsatz bei Heersberg bei Albstadt: Pferd stürzt Abhang hinunter und verfängt sich in Baum

1 Das Pferd konnte schließlich gerettet werden. Foto: Jannik Nölke/SB

Ein Pferd ist am Sonntag vom Heersberg bei Albstadt gestürzt. Bergwacht, Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Einsatz, um das Tier zu bergen.











Ein abgestürztes Pferd hat am Sonntagnachmittag bei Albstadt (Zollernalbkreis) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, der Bergwacht, dem Rettungsdienst und der Polizei geführt. Gegen 15.20 Uhr meldete laut Polizei eine 33-jährige Frau, dass ihr Pferd vom Heersberg in Burgfelden einen Hang heruntergestürzt war. Die Frau war mit dem Pferd spazieren gewesen. Vermutlich habe sich das Tier vertreten und sei zu nah an den Abhang gekommen, sagt ein Polizeisprecher. Das Pferd hatte sich nach seinem Sturz in einem Baum im Hang verfangen.