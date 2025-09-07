Große Stuttgarter Emotionen: So jubeln die Surge-Spieler – „Der beste Tag in meinem Leben“

Die Footballer von Stuttgart Surge haben es tatsächlich geschafft – und in der MHP-Arena erstmals den ELF-Titel geholt. Wir haben die Stimmen der Champions eingesammelt.
Die Feier auf dem Spielfeld wollte und wollte nicht enden. Es wurden Zigarren angezündet und Champagnerflaschen geköpft, Tränen der Freude und Erleichterung vergossen, Fotos geschossen und Lieder angestimmt. Die Footballer von Stuttgart Surge genossen nach dem 24:17-Sieg gegen die Vienna Vikings auf dem Rasen der MHP-Arena den Titelgewinn, ließen sich mit dem Pokal in ihren Händen von den Fans feiern. Wir sind bei den neuen Champions der European League of Football auf Stimmenfang gegangen.