Bei der "1Live Krone"-Verleihung in Bielefeld sorgte Rapperin Ikkimel mit ihrem rückenfreien Kleid für den freizügigsten Auftritt des Abends - und räumte damit gleich zwei Preise ab. Auch Sänger Zartmann durfte doppelt jubeln. Ski Aggu stellte mit seinem sechsten Sieg einen neuen Rekord auf.
Sie polarisiert, provoziert und macht keinen Hehl daraus: Rapperin Ikkimel (28) war der absolute Hingucker bei der "1Live Krone"-Verleihung am Donnerstagabend im Bielefelder Lokschuppen. Die Newcomerin präsentierte sich in einem Kleid, das von vorne betrachtet noch relativ züchtig daherkam - hinten aber ein Hauch von Nichts war.