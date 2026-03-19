Verbessertes ÖPNV-Angebot für Interessenten aus Waiblingen und Fellbach: Die Linie 205 wird über Schmiden hinaus bis Stuttgart-Hofen verlängert. Für Linie 207 gibt’s zudem Gelenkbusse.
Der Stuttgarter Max-Eyth-See ist sicher ein gutes Ziel, zum Beispiel für einen Halbtagesausflug. Bewohner aus dem Remstal, speziell aus Waiblingen oder Fellbach, können für einen Trip dorthin in einigen Monaten auch den Linienbus nutzen. Denn die in der Kreishauptstadt startende Linie 205, die bislang in der Ortsmitte des Fellbacher Stadtteils Schmiden endete, wird künftig bis Stuttgart-Hofen und somit bis fast zum Ufer des Sees geführt.