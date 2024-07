Großbritannien: Charles III. kündigt Australien-Besuch an - Reise aus Gesundheitsgründen verkürzt

1 Bei Charles III. war im Februar eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Foto: dpa/Millie Pilkington 2024

Der britische König Charles III. will im Oktober nach Australien und Samoa reisen - einen eigentlich auch anvisierten Besuch in Neuseeland muss er aus Gesundheitsgründen aber streichen. Der 75-jährige Monarch werde auf seiner Reise von Königin Camilla begleitet, teilte der Buckingham-Palast am Sonntagabend mit. Die Reise sei aber zugunsten der Genesung des an Krebs erkrankten Königs verkürzt worden.