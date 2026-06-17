Großbrand in Oberriexingen: 60 Rinder ums Leben gekommen – Wohnhäuser konnten gerettet werden

In der Nacht auf Mittwoch brannten auf einem Hof bei Oberriexingen zwei Scheunen ab. Bürgermeister Ron Keller war bei den Löscharbeiten dabei und berichtet.
In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ein Großbrand ausgebrochen, bei dem gut 60 Rinder ums Leben gekommen sind. Die Anwohner der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg waren durch die Warn-App Nina vor der starken Rauchentwicklung gewarnt worden. Gegen 9 Uhr lieferten nun auch die Polizei und Bürgermeister Ron Keller erste Informationen zu dem Feuer.