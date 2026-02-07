Großbaustelle in Strümpfelbach: Zwei Jahre Vollsperrung – warum die Hindenburgstraße zum Kraftakt wird

Ab Mitte Februar wird die Ortsdurchfahrt in Strümpfelbach zur Dauerbaustelle. Für den Durchgangsverkehr, die Anwohner und Betriebe beginnt eine lange Zeit der Umwege.
Wenn in Strümpfelbach demnächst die Bagger anrollen, geht es nicht um ein paar Wochen Geduld, sondern um einen Kraftakt für ein ganzes Dorf. Vom 16. Februar an wird die Hindenburgstraße, die sich wie ein Rückgrat durch den Ort zieht, in mehreren Bauabschnitten vollständig saniert. Fast zwei Jahre lang, bis Ende 2027, wird die Ortsdurchfahrt abschnittsweise gesperrt. Für viele bedeutet das: Umwege, Lärm, Staub – und eine lange Phase der Unsicherheit.