Großbaustelle in Backnang: Das sagt die Feuerwehr zum schweren Arbeitsunfall auf der B-14-Baustelle

Auf der B-14-Großbaustelle kommt es am Mittwoch zu einem Unfall mit zwei schwerverletzten Arbeitern. Der Backnanger Feuerwehrkommandant schildert seine Eindrücke.
Die Baustelle an der B14 ist den Menschen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) und Umgebung bestens bekannt – nicht nur, weil sie derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Am Dienstag wurden dort zudem riesige, viele Tonnen schwere Brückensegmente in die Höhe gehoben. Doch nun ist es im Zuge von just solchen Arbeiten zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.