Großartig in jeder Hinsicht: Witwe ehrt James Van Der Beek zum Vatertag

Es ist der erste Vatertag seit dem Tod von James Van Der Beek im Februar. Seine Witwe Kimberly erinnert auf Instagram an den "Dawson's Creek"-Star - mit bewegenden Worten und mehr als einem Dutzend Familienfotos.
Es ist der erste Vatertag, den Kimberly Van Der Beek ohne ihren Mann begehen muss. Am Sonntag (21. Juni) wandte sich die Witwe von James Van Der Beek auf Instagram an ihre verstorbene Liebe und ehrte den Schauspieler mit einem langen, emotionalen Beitrag. Der "Dawson's Creek"-Star war im Februar im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben.