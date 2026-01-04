Großalarm in Ditzingen: Feuerwehr rettet Kinder – Hochdramatisch, wenn jemand in der Glems liegt“

Geschichten des Jahres: Dramatische Szenen spielen sich am 27. Juli 2025 in Ditzingen an der Glems ab. Die Feuerwehr hat diesen Einsatz nicht so schnell vergessen.
Was für ein kräftezehrender Sonntag für die Ditzinger Feuerwehr: Am 27. Juli fegten Sturmböen über und prasselte Starkregen auf den Kreis Ludwigsburg. Niederschlagsmengen von 60 Liter pro Quadratmeter führten zu vielen überfluteten Kellern, berichtete der Abteilungskommandant und Sprecher Andreas Häcker tags drauf. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockierten Straßen. Zwischen 20.30 und 23 Uhr rückte die Feuerwehr laut Häcker zu 27 Einsatzstellen aus.