Groß angelegte Suche in Stuttgart: Rettungskräfte suchen mit 39 Hunden und Helikopter nach Zwölfjährigem

Ein Junge und ein Mädchen tauchen am Dienstagmorgen nicht in der Schule auf, die Polizei startet eine Suche. Das Mädchen wird mittags entdeckt, vom Jungen fehlt zunächst jede Spur.
Die Polizei und der Rettungsdienst haben am Dienstagnachmittag in Stuttgart-West einen zwölf Jahre alten Jungen gesucht, der am Morgen nicht in der Schule aufgetaucht war. Dabei kamen neben mehreren Streifen auch 39 Rettungshunde, Drohnen und ein Helikopter zum Einsatz. Am Abend konnte der Junge wohlbehalten aufgefunden werden.