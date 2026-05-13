Groß angelegte Suche in Stuttgart: Rettungskräfte suchen mit 39 Hunden und Helikopter nach Zwölfjährigem

Ein Junge und ein Mädchen tauchen am Dienstagmorgen nicht in der Schule auf, die Polizei startet eine Suche. Das Mädchen wird mittags entdeckt, vom Jungen fehlt zunächst jede Spur.

Die Polizei und der Rettungsdienst haben am Dienstagnachmittag in Stuttgart-West einen zwölf Jahre alten Jungen gesucht, der am Morgen nicht in der Schule aufgetaucht war. Dabei kamen neben mehreren Streifen auch 39 Rettungshunde, Drohnen und ein Helikopter zum Einsatz. Am Abend konnte der Junge wohlbehalten aufgefunden werden.

Wie die Stuttgarter Polizei berichtet, war der Junge gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mädchen am Morgen nicht in der Schule erschienen. Die Polizei wurde alarmiert, die gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine Suche startete. Das Mädchen konnte gegen 12.45 Uhr im Stuttgarter Westen angetroffen werden, doch vom Zwölfjährigen fehlte jede Spur.

Am Abend kommt die Entwarnung

Deshalb weiteten die Einsatzkräfte ihre Suche aus und setzten unter anderem auch 39 Rettungshunde, mehrere Drohnen sowie einen Hubschrauber ein und suchten auch das Waldgebiet zwischen dem Westen und Botnang ab – zunächst ohne Erfolg.

Doch am Abend kam dann glücklicherweise die Entwarnung: Der Zwölfjährige konnte im Bereich der Augusten- und Silberburgstraße entdeckt und seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden.

In der Nacht zum Mittwoch musste der Polizeihubschrauber erneut zu einer Vermisstensuche starten. In diesem Fall hatte ein Zeuge ein weinendes Mädchen in Stuttgart-Fasanenhof gemeldet – die Suche wurde allerdings ergebnislos abgebrochen.