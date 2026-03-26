Zu seinem 70. Geburtstag widmet die ARD Herbert Grönemeyer eine 90-minütige Dokumentation. In "Grönemeyer - Alles bleibt anders" kommen neben dem Musiker selbst auch Wegbegleiterinnen wie Anke Engelke zu Wort.
Herbert Grönemeyer wird im April 70 Jahre alt - und füllt noch immer mühelos Stadien. Kaum ein anderer Musiker hat die deutsche Popgeschichte so nachhaltig geprägt wie er. Natürlich widmet ihm die ARD da pünktlich zum runden Geburtstag eine große Dokumentation: "Grönemeyer - Alles bleibt anders" ist ab dem 8. April 2026 in der ARD Mediathek abrufbar und läuft am 13. April um 20:15 Uhr im Ersten.