Grillstellen in Stuttgart: Neun heiße Tipps zum schönen Brutzeln

Im Sommer liegt der Duft von Grillkohle in der Luft. Wir haben neun Tipps, wo Sie in Stuttgart den perfekten Ort für die perfekte Glut finden.

27 Grad und Sonne? Pack die (Veggie-)Würstchen ein, stell das Bier kalt und vergiss den Nudelsalat nicht – heute wird gegrillt! Wir haben Tipps, wo das in Stuttgart am besten geht – vom Hotspot Max-Eyth-See bis zum Grillen im Grünen im Weilimdorfer Fasanengarten. Unser absoluter Favorit ist so schön, dass man ihn am liebsten für sich behalten würde: Grillen mit Aussicht an der Egelseer Heide oberhalb der Weinberge rund um die Grabkapelle.

Überall gibt es ein paar Regeln zu beachten: Feuer gemacht werden darf nur, wenn die Stadt Stuttgart kein Grillverbot verhängt hat. Das war zum Beispiel 2023 nach langer Trockenheit der Fall. Gegrillt werden darf nur in den fest eingerichteten Feuerstellen: Mitgebrachte (Einweg-)Grills sind verboten.

Und – das sollte Ehrensache sein – seinen Müll nimmt man hinterher wieder mit.

Stand der Informationen in diesem Artikel: August 2025.

Grillplatz Bettelweg

Foto: StZN/Schäfer

Eine Grillstelle mit Beachvolleyballfeld – wo gibt es das schon? Keine zehn Minuten entfernt vom Forsthaus 1 im Stuttgarter Westen liegt die Grillhütte, bei der gepritscht und gebaggert werden kann, während auf dem Rost das Maiskolben knusprig werden. Die Hütte liegt recht unspektakulär an der Kreuzung zweier Waldwege. Eine gewaltige Bank aus einem alten Baumstamm garantiert, dass auch bei einer kompletten Volleyballmannschaft keiner stehen muss und an einem Kletterelement, einem Sandkasten, zwei Schaukeln und einer Wippe werden auch Kinder glücklich.

Öffentlich hinkommen: Gleich zwei Busse halten ganz in der Nähe – der 91er an der Haltestelle Forsthaus Parkplatz, der 92er bei Metzgerhau. Von dort geht es einmal unter der Wildparkstraße durch (Unterführung!), dann sind es noch zehn Minuten zu Fuß. Übrigens: Hier kommt man gut mit Bollerwagen hin, denn der Weg ist asphaltiert.

Grillplatz Bettelweg, Bettelweg, Stuttgart-West

Grillstelle Bürgerwald

Foto: StZN/Schäfer

Die Topadresse für Familien mit Kindern: Der Spielplatz Bürgerwald in der Nähe vom Birkenkopf. Es gibt eine Seilbahn, Schaukeln und am großen Klettergerüst sind die Kleinen in ihrem Element, während die Großen an den beiden Grillstellen schon mal die Kohle anfeuern. Diese Grillstelle ist auch bei Regenwetter eine gute Anlaufstelle, denn es gibt eine Hütte zum Unterstellen.

Öffentlich hinkommen: Die Buslinie 92 fährt zum Birkenkopf – von dort sind es keine zehn Minuten zum Grillplatz.

Grillstelle Bürgerwald, Rotenwaldstraße, Stuttgart-West

Grillstelle Solitude

Foto: StZN/Schäfer

Mit Blick auf Herzog Carl Eugens geliebte Solitude kann man hier Haloumi, Würstchen oder Gemüsespieße auflegen. Auf halber Höhe des beliebten Schlittenhangs unterhalb des cremefarbenen Schlosses liegen zwei Feuerstellen, ein paar Tische und Bänke dazu. Mehr gibt es dort nicht – aber romantischer im Rauch stehen geht fast gar nicht.

Öffentlich hinkommen: Die Buslinie 92 bringt einen praktisch direkt vors Schloss. Haltestelle: Solitude.

Grillplatz Solitude, Solitude-Allee, Stuttgart-Weilimdorf

Grillplatz Pappelgarten

Foto: StZN/Schäfer

Ein Klassiker: Dieser Grill-Spot ist bekannt – und dementsprechend frequentiert. Direkt am Bärensträßle, der asphaltierten Direttissima vom Parkplatz Wildparkstraße zum Bärenschlössle, liegt der Grillplatz Pappelgarten mit zwei Feuerstellen. Die gewaltige Wiese zum Kicken (ganz neu aufgestellt: die zwei Tore) oder Federballspielen und der Spielplatz machen den Grillplatz vor allem bei Familien beliebt. Das Holzflugzeug ist zwar kaum noch als solches zu erkennen, aber die Lok trotzt Zeit und Wetter. Und wenn es nichts wird mit der perfekten Glut, kann man immer noch auf die Küche des Ausflugsrestaurants im Bärenschlössle ausweichen.

Öffentlich hinkommen: Entweder man fährt mit der Stadtbahn U2 zur Endhaltestelle Botnang (Achtung: auf der Strecke ist noch bis Ende August ein Ersatzverkehr eingerichtet) und wandert von dort am Schwarz- und Rotwildgehege vorbei zum Pappelgarten oder man nimmt die Buslinie 92 und steigt an der Haltestelle Forsthaus II aus. Von dort hat man nur noch einen 20-minütigen Fußmarsch vor sich.

Grillstelle Pappelgarten, Bärensträßle, Stuttgart-West

Grillplatz Bopserhütte

Foto: StZN/Maier

Bierkasten, Holzkohle, Nudelsalat – wer für eine Grillsession an der Bopserhütte packt, sollte bedenken, dass der Weg dorthin steil ist. Die Grillstelle (es gibt nur eine) hat ihre allerbesten Zeiten hinter sich, aber das Tolle hier ist der Spielplatz gleich nebenan. Es gibt Schaukeln, eine Rutsche und ein Kletternetz, sodass es den Kindern garantiert nicht langweilig wird, während sie warten, bis ihre Eltern die perfekte Glut angefacht haben. Für einen plötzlichen Regenschauer gibt es eine Schutzhütte zum Unterstellen. Durch die Bäume blitzt der Kessel – was will man mehr?

Öffentlich hinkommen: An der Haltestelle Weinsteige halten gleich mehrere Stadtbahnlinien. Von dort läuft man etwa 15 Minuten zu Fuß – allerdings steil den Berg hoch. Oder man fährt mit der Zacke bis zur Haltestelle Nägelestraße. Nach einem kurzen Anstieg geht es circa zwanzig Minuten den Berg hinab.

Grillplatz Bopserhütte, Neue Weinsteige 151, Stuttgart-Süd

Grillplatz Kräherwald

Foto: StZN/Schäfer

Viel Platz, ein großer Spielplatz und schöne Holztische und -bänke zum Grillgut auftischen – die beiden Grillstellen am Kräherwald-Spielplatz sind gut ausgestattet und deshalb so gefragt. Auch wenn gerade die Seilbahn leider still steht und die Schaukeln abgehängt sind. Viele Kindergeburtstage steigen hier, denn der Ort ist sowohl aus dem Norden als auch aus dem Westen und Botnang gut zu erreichen. Deshalb der Tipp: Am Wochenende und bei gutem Wetter lohnt es sich, früh dran zu sein.

Öffentlich hinkommen: Geht sowohl von der Kräherwaldstraße als auch aus Botnang gut. Die Busse der Linie 40 halten an der Nikolauspflege, von dort ist man in zehn Minuten an der Grillstelle. Ein bisschen anstrengender ist der Aufstieg von Botnang aus, die U2 fährt bis Haltestelle Beethovenstraße (Ersatzverkehr bis Ende August).

Grillplatz Kräherwald, Kräherwald, Stuttgart-West

Grillstellen am Max-Eyth-See

Foto: StZN/Maier

Wer hier bei gutem Wetter grillen möchte, muss sich den Wecker stellen – an keiner Grillstelle in Stuttgart ist im Sommer wahrscheinlich mehr los als auf den Wiesen am Max-Eyth-See. Hier ist es natürlich auch besonders schön und deshalb sind die Roste schnell besetzt. Auf einer speziell eingerichteten „Grillwiese“ sind auch mitgebrachte Grills erlaubt, allerdings keine Einweggrills und kein offenes Feuer. Gebrutzelt werden darf nur zwischen 12 und 20 Uhr. Öffentliche Toiletten gibt es auch. Da es hier schon häufiger Müll- und Alkoholeskapaden gab, gilt - so wie bei allen der öffentlichen Grillplätzen auch: Nach dem Nackensteak ist vor dem Aufräumen und Müll mitnehmen! Die Asche kann in speziellen Behältern entsorgt werden.

Öffentlich hinkommen: Die U12 und die U14 fahren zum Max-Eyth-See. Aussteigen muss man an der Haltestelle Wagrainäcker.

Grillplatz Max-Eyth-See, Am Max-Eyth-See, Stuttgart-Mühlhausen

Grillplatz Fasanengarten

Foto: StZN/Maier

So schön grün hier! Am Grillplatz Fasanengarten in Weilimdorf hat es richtig viel Platz. Zwei Feuerstellen und mehrere Tische und Bänke gibt es hier, sodass auch eine größere Grillgesellschaft locker unterkommt. Auch Kindern sollte es nicht langweilig werden, bis der Maiskolben oder die Rote fertig sind – schließlich gibt es eine Rutsche, Balancierbalken, Schaukeln und eine Wippe zum Spielen. Große alte Bäume spenden Schatten bei Sonnenschein. Und sollte das Wetter nicht ganz mitspielen: Einen kurzen Regenschauer kann man in einem Unterstand abwarten.

Öffentlich hinkommen: Die U6 fährt bis zur Haltestelle Wolfbusch. Von dort ist es noch ein Fußweg von rund 15 Minuten vorbei an Feldern und Gärten.

Grillstelle Fasanengarten, Fasanerie, Stuttgart-Weilimdorf

Grillstelle Egelseer Heide

Foto: StZN/Maier

Grillen mit Aussicht – schöner Brutzeln geht in Stuttgart kaum. An der Egelseer Heide oberhalb der Grabkapelle in Rotenberg ist jede Menge Platz. Hier gibt es nicht nur vier Grillstellen, sondern auch eine riesige Wiese zum Toben, einen Spielplatz und eine wunderschöne Aussicht auf Stuttgarts östliche Stadtbezirke und die Weinberge. Was fehlt noch? Eine Schutzhütte für eventuelle Regenschauer? Check – gibt es auch!

Öffentlich hinkommen: Vom Untertürkheimer Bahnhof fährt die Buslinie 61 bis Rotenberg. Von dort läuft man noch gut 20 Minuten.

Grillplatz Egelseer Heide, Egelseer Heide, Stuttgart-Uhlbach