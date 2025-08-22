Grillstellen in Stuttgart: Neun heiße Tipps zum schönen Brutzeln

Im Sommer liegt der Duft von Grillkohle in der Luft. Wir haben neun Tipps, wo Sie in Stuttgart den perfekten Ort für die perfekte Glut finden.
27 Grad und Sonne? Pack die (Veggie-)Würstchen ein, stell das Bier kalt und vergiss den Nudelsalat nicht – heute wird gegrillt! Wir haben Tipps, wo das in Stuttgart am besten geht – vom Hotspot Max-Eyth-See bis zum Grillen im Grünen im Weilimdorfer Fasanengarten. Unser absoluter Favorit ist so schön, dass man ihn am liebsten für sich behalten würde: Grillen mit Aussicht an der Egelseer Heide oberhalb der Weinberge rund um die Grabkapelle.