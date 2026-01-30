Greys Anatomy-Comeback: Kate Walsh über ihre Serienrückkehr und Ex-Kollegen Eric Dane

Kate Walsh kehrt in Staffel 22 von "Grey's Anatomy" als Dr. Addison Montgomery zurück. In einem neuen Interview verriet die Schauspielerin, warum sie ihre Figur diesmal verletzlicher spielen wollte und wie es ihr angesichts der ALS-Erkrankung ihres Ex-Kollegen Eric Dane geht.

Kate Walsh (58) schlüpft erneut in ihre ikonische Rolle als Dr. Addison Montgomery. In der Episode "Strip That Down" der 22. Staffel von "Grey's Anatomy" kehrt die Neonatalchirurgin ins Grey Sloan Memorial zurück. Wie fühlt es sich an, nach fast 180 Episoden wieder Addison zu verkörpern? Die Schauspielerin vergleicht es im Gespräch mit dem US-Magazin "Variety" mit einem alten, aber immer noch funkelnden Kleid: "Ein Teil meiner Psyche wird immer für Addison reserviert sein. Es ist wie nach Hause kommen."

Verletzlicher als je zuvor Diesmal wollte Walsh ihre Figur jedoch von einer anderen Seite zeigen. Die Schauspielerin hatte sich von Showrunnerin Meg Marinis eine verletzlichere Addison gewünscht. Und tatsächlich: In der neuen Episode steckt Addison mit Jake Reilly (Benjamin Bratt), ihrem Mann aus der Spin-off-Serie "Private Practice", in einer Ehekrise.

Auf die Frage, ob es noch Hoffnung für Addisons Ehe gebe, antwortet Walsh optimistisch: "Es gibt immer Hoffnung!" Sie findet es jedoch spannend, die Konsequenzen von Addisons Entscheidungen zu zeigen. Viele Menschen könnten sich mit dem Konflikt zwischen beruflicher Passion und privatem Glück identifizieren. Einen Auftritt von Benjamin Bratt in "Grey's Anatomy" würde sie jedenfalls begrüßen: "Das wäre großartig. Er ist so ein Vergnügen."

Emotionale Worte für Eric Dane

Walsh wurde auch nach Eric Dane gefragt, der im vergangenen April seine ALS-Diagnose öffentlich machte. Der 53-Jährige spielte in "Grey's Anatomy" und "Private Practice" Mark Sloan, Addisons Ex-Geliebten. Bei der Frage verändert sich Walshs Gesichtsausdruck sichtlich. "Es ist so schmerzhaft. Es ist wirklich traurig", sagt sie. Sie habe ihm ihre Liebe und Unterstützung geschickt. "Es ist so herzzerreißend. Er ist ein so wunderbarer Mensch und ein unglaublicher Mann, und ich hatte andere Freunde, die mit dieser Krankheit gekämpft haben, und es ist einfach schrecklich."