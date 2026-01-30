Greys Anatomy-Comeback: Kate Walsh über ihre Serienrückkehr und Ex-Kollegen Eric Dane

Kate Walsh kehrt in Staffel 22 von "Grey's Anatomy" als Dr. Addison Montgomery zurück. In einem neuen Interview verriet die Schauspielerin, warum sie ihre Figur diesmal verletzlicher spielen wollte und wie es ihr angesichts der ALS-Erkrankung ihres Ex-Kollegen Eric Dane geht.
Kate Walsh (58) schlüpft erneut in ihre ikonische Rolle als Dr. Addison Montgomery. In der Episode "Strip That Down" der 22. Staffel von "Grey's Anatomy" kehrt die Neonatalchirurgin ins Grey Sloan Memorial zurück. Wie fühlt es sich an, nach fast 180 Episoden wieder Addison zu verkörpern? Die Schauspielerin vergleicht es im Gespräch mit dem US-Magazin "Variety" mit einem alten, aber immer noch funkelnden Kleid: "Ein Teil meiner Psyche wird immer für Addison reserviert sein. Es ist wie nach Hause kommen."