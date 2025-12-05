Mit seiner Schelte für den übertriebenen Datenschutz trifft Tübingens OB Boris Palmer einen Nerv. Doch was sagt der Auslöser des Streits dazu?
Im Streit mit dem Landesdatenschutzbeauftragten um einen Geburtstagsgruß für einen 75-Jährigen legt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) nach. „Ich ertrage es nicht, mich mit so einem Quatsch weiterhin zu befassen“, sagte Palmer. In allen 16 Bundesländern habe man Datenschutzstellen mit 5000 Mitarbeitern aufgebaut. Beim baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten sind 80 Menschen beschäftigt. Allerdings gibt es auch in vielen Städten Datenschutzbeauftragte. „Wenn jemand fragt, wo unsere Steuergelder hinfließen: Dort fließen sie hin. Und das bringt null Wertschöpfung“, sagte Palmer gegenüber unserer Zeitung.