Gottesdienste an Weihnachten: In der Krippe liegt ein echter Mensch

Für viele – ob gläubig oder nicht – gehört ein Gottesdienstbesuch an Weihnachten dazu. Hier eine Auswahl zentraler Gottesdienste in Stuttgart. Etwas besonderes steht in St. Maria an.

Weihnachten naht, und viele Menschen wissen bereits, in welcher Kirche, sie welchen Gottesdienst besuchen – sofern sie sich für einen Kirchgang entscheiden. Dennoch lohnt ein Überblick, auch weil in St. Maria im Stuttgarter Süden diesmal ein besonderer Gottesdienst stattfindet. Unter dem Titel „So viel Mensch war nie!“ wird dort am 24. Dezember, um 23.30 Uhr, eine vom Fernsehen übertragene katholische Christmette gefeiert. Zur Veranschaulichung der Menschwerdung Gottes in einer verletzlichen Welt wird dort ein Mensch in einer Krippe liegen, eingehüllt in Reispapier und durch einen Strohhalm atmend. Ein Werk der Stuttgarter Künstlerin Milena Lorek.

Der SWR-Rundfunkpfarrer Thomas Steiger, der den Gottesdienst leitet, erklärt dazu: „Wir wollen damit nicht provozieren, aber eben auch nicht wegschauen. Sondern inspirieren.“ Musikalisch wird der Gottesdienst an Heiligabend vom Knabenchor Collegium Iuvenum begleitet. Interessierte, die die Messe live mitfeiern möchten, können sich laut Stadtdekanat bis einschließlich 19. Dezember per E-Mail anmelden (kra@drs.de). Die Kirche bietet Platz für 200 Menschen.

Von Januar an wird St. Maria umfassend renoviert

Die Auswahl für den Fernsehgottesdienst fiel auf St. Maria, „weil man dieser Kirche, ansieht, dass sie bald eine Baustelle sein wird und das Stadtviertel von großen Gegensätzen geprägt ist“, sagte Rundfunkpfarrer Steiger: „Kommerz und Armut prallen hier aufeinander.“ Von Januar an wird die neugotische Kirche umfassend renoviert – unter Einbeziehung auch von Harrys Bude, die an die Kirche angrenzt.

Bereits um 21 Uhr findet am Heiligabend die Christmette in der Domkirche St. Eberhard mit Stadtdekan Christian Hermes statt. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von der Mädchenkantorei. Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Bischof Klaus Krämer in Stuttgart. Das Pontifikalamt beginnt um 11 Uhr in St. Eberhard. Begleitet wird die Messe von der Domkapelle. In der evangelischen Stiftskirche liegt kein Mensch in der Krippe. Und auch das Krippenspiel an Heiligabend um 15 Uhr mit Stiftspfarrer Matthias Vosseler fällt eher traditionell aus. Die Christvesper um 17 Uhr hält Prälatin Gabriele Arnold. Für festliche Musik sorgen die Stuttgarter Hymnuschorknaben. Die Christmette um 22 Uhr übernimmt wiederum Stiftspfarrer Vosseler; Rozmurat Arnakuliyev von der Stiftsphilharmonie spielt Trompete. Den Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr halten Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und Matthias Vosseler. Dazu spielen die Stuttgarter Kantorei und Kay Johannsen an der Orgel. Am zweiten Weihnachtstag predigt um 10 Uhr Prälatin Arnold. Und noch ein Blick aufs Jahresende: An Silvester findet in der Domkirche St. Eberhardt um 16 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum Jahreswechsel statt, gestaltet von Stadtdekan Hermes und Stiftspfarrer Vosseler.