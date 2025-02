Warum zeigt Google Maps noch „Golf von Mexiko“ an?

1 Der Golf von Mexiko heißt in den USA jetzt Golf von Amerika. Foto: Rokas Tenys / shutterstock.com

Donald Trump hat per Dekret den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika" umbenennen lassen. Hierzulande zeigt Google Maps weiterhin beide Namen an. Warum ist das so?











Eine der ersten Amtshandlungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump bestand darin, ein Dekret zu unterzeichnen, das unter anderem die Umbenennung des Golfs von Mexiko vorsah. Seit dem 10. Februar wird in Google Maps für Nutzer in den USA offiziell die Bezeichnung „Golf von Amerika“ angezeigt. Für Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten, etwa in Deutschland, bleibt jedoch der Name „Golf von Mexiko“ bestehen – ergänzt durch den Hinweis „Golf von Amerika“ in Klammern.