Schweden feiert Carl Gustaf und Silvias 50. Hochzeitstag: Beim Gedenkgottesdienst zog vor allem die Königin alle Blicke auf sich. In einem strahlend roten Mantel setzte sie ein unübersehbares Zeichen für die Liebe.

50 Jahre ist es her, seit der damals relativ frischgekrönte König Carl XVI. Gustaf (80) und Silvia Sommerlath (82) einander das Jawort gaben. Das schwedische Königshaus begeht dieses geschichtsträchtige Jubiläum rund eine Woche vor dem eigentlichen Hochzeitstag mit einem glanzvollen Fest, das am Samstagvormittag mit dem Dankesgottesdienst Te Deum in der Schlosskapelle des Königlichen Schlosses von Stockholm feierlich eingeläutet wurde.

Königin Silvia in strahlendem Rot Am Vormittag versammelten sich die ersten hochkarätigen Gäste in der geschmückten Kapelle. Zur Feier des Tages wählte Königin Silvia die Farbe der Liebe und strahlte in einem eleganten roten Mantel. Gemeinsam mit König Carl Gustaf, der vorab den leitenden Priester des Dankesgottesdienstes begrüßte, zog sie Arm in Arm in die Schlosskapelle ein. Das Paar nahm im Altarraum auf zwei goldenen Stühlen Platz, die den Schweden sonst von der feierlichen Nobelpreisverleihung vertraut sind.

Auch die schwedische Thronfolgerin zeigte sich von ihrer besten Seite. Prinzessin Victoria (48) neben Ehemann Prinz Daniel (52) strahlte in einem pastellgelben Ensemble. Auf den Kirchenbänken nahm Victoria neben ihrem Sohn Prinz Oscar (10) Platz. Ein Familienmitglied fehlte jedoch bei diesem historischen Moment: Prinzessin Estelle (14) kann nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen, da sie sich derzeit auf einer vom Palast vorab angekündigten Sprachreise befindet.

Die jüngeren Generationen der Bernadottes sorgten für herzerwärmende Szenen. Chris O'Neill (51) erschien an den Händen seiner beiden Töchter, Prinzessin Adrienne (8) und Prinzessin Leonore (12). Ihnen voran schritten Prinz Nicolas (10) und seine Mutter, Prinzessin Madeleine (44), die ganz in strahlendes Weiß gehüllt war.

Für einen besonderen Hingucker sorgte die Familie von Prinz Carl Philip (47). Er trug den jüngsten Star der Königsfamilie, Prinzessin Ines (1), in einem blumigen Kleidchen auf dem Arm in die Kapelle. Flankiert wurde das Vater-Tochter-Gespann von den sichtlich stolzen großen Brüdern Prinz Alexander (10) und Prinz Gabriel (8). Direkt dahinter folgte Prinzessin Sofia (41) in einem leuchtend rosafarbenen Kleid, die ihren jüngsten, etwas müde wirkenden Sohn Prinz Julian (5) an der Hand führte.

Zahlreiche Gäste dabei

Auch die erweiterte Familie feierte das Ehejubiläum. Prinzessin Sofias Mutter, Marie Hellqvist, kam Arm in Arm mit Königin Silvias Neffen Patrick Sommerlath.

Zudem lockte das goldene Jubiläum hochkarätige Gäste aus dem In- und Ausland nach Stockholm. Aus Serbien reisten Kronprinz Alexander und Kronprinzessin Katherine sowie Prinz Philip mit seiner Ehefrau Prinzessin Danica an. Der deutsche Hochadel wurde durch Leopold, Prinz von Bayern, vertreten. Aus den skandinavischen Nachbarhäusern und dem asiatischen Raum wohnten Prinzessin Benedikte, die Schwester von Alt-Königin Margrethe von Dänemark, und Prinzessin Hisako von Takamado für das japanische Kaiserhaus dem Gottesdienst bei.

Festliches Programm für Carl Gustaf und Silvia

Nach dem feierlichen Gottesdienst steht ganz Stockholm im Zeichen des Jubiläums, wobei das Programm in weiten Teilen den historischen Feierlichkeiten von 1976 gleicht. Am Nachmittag wartet auf das Königspaar eine traditionelle Fahrt mit der königlichen Schaluppe "Vasaorden", gefolgt von einer prachtvollen Pferdekutschen-Parade durch die Innenstadt.

Die Parade endet im Kungsträdgården, wo die Stadt Stockholm zu einem großen Open-Air-Konzert "im Zeichen der Liebe" einlädt. Auf der Bühne werden Künstler die musikalischen Highlights der letzten fünf Jahrzehnte Revue passieren lassen.

Der krönende Abschluss der Feierlichkeiten findet am Abend mit einem Galakonzert in der Königlichen Oper statt. Damit schließt sich für das Königspaar ein Kreis. Genau an diesem Ort fand am Vorabend ihrer Hochzeit im Jahr 1976 jene legendäre Gala statt, bei der die Popgruppe ABBA ihren Welthit "Dancing Queen" zum ersten Mal live präsentierte.