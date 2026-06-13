Schweden feiert Carl Gustaf und Silvias 50. Hochzeitstag: Beim Gedenkgottesdienst zog vor allem die Königin alle Blicke auf sich. In einem strahlend roten Mantel setzte sie ein unübersehbares Zeichen für die Liebe.
50 Jahre ist es her, seit der damals relativ frischgekrönte König Carl XVI. Gustaf (80) und Silvia Sommerlath (82) einander das Jawort gaben. Das schwedische Königshaus begeht dieses geschichtsträchtige Jubiläum rund eine Woche vor dem eigentlichen Hochzeitstag mit einem glanzvollen Fest, das am Samstagvormittag mit dem Dankesgottesdienst Te Deum in der Schlosskapelle des Königlichen Schlosses von Stockholm feierlich eingeläutet wurde.