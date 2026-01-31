Nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen sitzen zwei Verdächtige in Haft. Göppingen spielte auch bei der Gewaltserie im Raum Stuttgart eine Rolle. Gibt es einen Zusammenhang?
Nach Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen schließen die Ermittler auch eine Verbindung zur lange anhaltenden und blutigen Fehde von zwei Gruppen rund um Stuttgart nicht aus. „Die Strafverfolgungsbehörden prüfen auch einen Zusammenhang zur Gewaltserie rivalisierender Banden im Großraum Stuttgart“, teilte die Ulmer Staatsanwaltschaft mit. Es hänge aber von den weiteren Ermittlungen ab, ob es tatsächlich eine solche Verbindung gebe.