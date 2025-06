Was in der 24. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

Halbfinale bei GNTM! Der Traum vom Finale ist zum Greifen nah – doch zwei Models müssen die Show jetzt noch verlassen. Wer glänzt beim Covershooting? Und für wen platzt der Traum in letzter Minute?

GNTM 2025: Das passiert in der 24. Folge

Jetzt wird’s ernst: Das Covershooting für die Harper’s Bazaar steht an – ein echter Meilenstein. Heidi ist gespannt, wer abliefert: „Heute möchte ich sehen, was meine Models in all den Wochen und Monaten mit mir gelernt haben.“ Unter dem Motto „Road Movie“ wird mit einem Oldtimer posiert. Auch Magdalena kennt die Bedeutung des Moments: „Das ist das wichtigste Shooting der Staffel!“ Chefredakteurin Kerstin Schneider erwartet volle Hingabe: „Ein Model sammelt bei mir Pluspunkte, wenn es mehr zeigt, als wir erwarten.“

Bild: ProSieben/Max Montgomery

Beim Entscheidungswalk wird’s anspruchsvoll: Die Models haben 1.500 Euro zur Verfügung und 120 Minuten Zeit, um jeweils ein Day- und ein Night-Outfit zu shoppen und diese anschließend auf dem Catwalk zu präsentieren. Der Druck ist spürbar – Pierre gerät ins Schwitzen: „Moritz, ich bin so überfordert.“ Auch Zoe versucht, die Nerven zu behalten: „Das ist der Entscheidungslook, es geht um den Einzug ins Finale.“

Bild: ProSieben/Max Montgomery

GNTM 2025: Wer muss die Show in Folge 24 verlassen?

Nach einer schwierigen Entscheidung scheiden Canel und Eliob im Halbfinale aus und verpassen damit knapp den Einzug ins Finale.

Welche Female-Models sind noch dabei?

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Hier finden Sie alle Infos zu den weiblichen Models: Das sind die Top 26 Kandidatinnen bei GNTM 2025

Welche Male-Models sind noch dabei?

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Hier finden Sie alle Infos zu den Male-Models: Das sind die Top 25 Kandidaten bei GNTM 2025

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 11)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt, verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 11)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt, verließ die Show freiwillig in Folge 13)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 17)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 19)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 20)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 20)

Josephine aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 21)

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 23)

Canel aus Essen (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 24)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

John aus Olching (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Alex aus Landshut (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Keanu aus München (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 15)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 18)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 19)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 21)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 23)

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 24)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.