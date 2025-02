In der 4. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ kämpften 48 Kandidaten bei einem Walk um den Einzug ins Modelhaus. Bei den Frauen zogen in Folge 3 sogar 26 statt 25 der vorgesehenen Models ein. Bei den Männern blieb Heidi bei der Ursprungszahl von 25 Teilnehmern im Modelhaus.

GNTM 2025: Die Top 25 Kandidaten

Alex aus Landshut (24 Jahre alt):

Alex hat flämische Wurzeln und ist vielseitig und kreativ. Viel Reisen und sportliche Aktivitäten sind für ihn ein Muss. In der Zukunft sieht er sich als erfolgreiches Model. Er möchte bei GNTM ein Vorbild sein und zeigen, dass wahre Schönheit keinen Richtwert hat.

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt):

Der Österreicher hat eine Ausbildung zum Weinsommelier absolviert, möchte aber in Zukunft am liebsten als Model arbeiten. Christian beschreibt sich selbst als humorvoll, spontan und kreativ. Er glaubt, dass ihm GNTM einen guten Einstieg in die Modelwelt bieten kann.

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt):

Eliob hat eine Leidenschaft für die Musik: Egal ob Gesang, Tanz oder Musikprojekte. Er lebt minimalistisch und möchte bei GNTM vor allem die Vielfalt und die Individualität repräsentieren. Der 29-Jährige rechnet sich vor allem aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen in der Modelwelt gute Chancen auf den Sieg aus: „Ich weiß, wie man sich professionell vor der Kamera und auf dem Laufsteg präsentiert.“

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt):

Der Schweinfurter ist Profitänzer und träumt von einer Kampagne für Calvin Klein. Er will den Zuschauern zeigen, dass es sich auszahlt, für seine Träume zu kämpfen. Er beschreibt seinen Lebensweg als „Nicht immer einfach“, dennoch hat Enis nie aufgehört, an sich zu glauben. Als Vorteil sieht er vor allem seine Professionalität und sein Körpergefühl.

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt):

Der Amerikaner träumt von einem Pendler-Leben zwischen Deutschland und Spanien. Ethan ist bereit, neue Dinge zu lernen und umzusetzen. Zu seinen Stärken gehört die Zielstrebigkeit, die ihm bei GNTM zugutekommen könnte. Er beschreibt sich selbst als authentisch.

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt):

Faruk ist extrovertiert und verbringt seine Freizeit gern auf Konzerten, im Gym oder beim Tanzen. Neben dem Modeln würde er auch gerne in der Schauspielwelt Fuß fassen. Eines seiner Ziele ist es, das Cover der Vogue zu zieren.

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt):

Felix hat noch keine Modelerfahrung sammeln können, fällt aber unter anderem aufgrund seines ausgefallenen Looks direkt auf. Der Stuttgarter hat eine lange Liste an Hobbies: Malen, Zeichnen, Bouldern, Fallschirm springen und Gitarre spielen sind nur ein paar davon. Felix‘ großer Traum ist es, einmal zu den Pinguinen in die Antarktis zu reisen.

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahr alt):

Der gebürtige Wiener studiert Chemie und ist begeisterter Wissenschaftler. Felix macht bei GNTM mit, weil er Herausforderungen liebt und um seinen Traum von einem Leben als Model zu verwirklichen. Zu seinen Hobbies gehören Angeln und Fechten.

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt):

Felix ist Drag Artist und DJ und kennt sich bestens mit Entertainment aus. Außerdem sammelte er bereits Erfahrungen im Werbe- und Drehbereich als Produktionsassistent. Modelerfahrungen konnte der 30-Jährige bisher noch nicht sammeln, doch er sieht sich jetzt schon eines Tages auf einem Cover.

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt):

Der Architekturstudent spricht fließend Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Gabriel konnte bereits Modelerfahrung sammeln und arbeitete schon für L’Oréal und Intercoiffeur. Als Funfact nennt er seine Vorliebe für das Sparen.

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt):

Der 22-Jährige ist leidenschaftlicher Tänzer und durfte sein Talent bereits vor Angela Merkel beweisen. Als Kind träumte er von einem Leben als Rockstar, gesanglich hat es dafür aber leider nicht gereicht. Jannik gehört zu den kleineren Models und möchte bei GNTM beweisen, dass Mode für jeden da ist.

John aus Olching (25 Jahre alt):

In dem Motto „Get rich die trying“ spiegelt sich Johns Ehrgeiz wider. Zu seinen Interessen gehören insbesondere Mode, Gaming, Gitarre und die Musik. Seine Freunde schätzen an ihm, dass er lustig ist und er sie oft zum Lachen bringt.

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt):

Laut J. J. wird man erfolgreich, wenn man Professionalität, Persönlichkeit und Leidenschaft verbindet. Er ist fest entschlossen, GNTM 2025 zu gewinnen und bringt auch einige Stärken mit: Durch seine Schauspielerfahrung und seine offene, sportliche Ausstrahlung bringt er Schwung und Charisma mit.

Keanu aus München (24 Jahre alt):

Keanu ist nicht neu in der Modewelt: er besitzt eine abgeschlossene Designausbildung an der Designschule in München. Heute ist er als professioneller Designer tätig und kann dort seine Leidenschaft für die Mode frei entfalten. Der Münchner kämpfte lange mit sich selbst und musste schon einige Herausforderungen meistern.

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt):

Bereits bei 4 Agenturen stand Kevin unter Vertrag. Er modelte schon in Asien und beschreibt sich als diszipliniert und ehrgeizig. Familie und Freunde sind für ihn das Wichtigste. Er sieht GNTM als Chance, um sich zu verbessern und an seinen Zielen zu arbeiten.

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt):

Konstantin möchte bei GNTM einen Neuanfang starten. Er sieht sich eines Tages auf großen Fashion Shows und will auf dem Catwalk die Welt bereisen. Der 23-Jährige hat nach eigener Aussage gute Chancen auf den Titel, da er charakterlich stark und bereit ist, alles zu geben.

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt):

Lian möchte „Germany’s Next Topmodel“ werden und Mut und Selbstvertrauen verbreiten. Er möchte bei den Zuschauern etwas auslösen und sie ermutigen. Er beschreibt sich als diszipliniert, liebevoll und leidenschaftlich.

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt):

Mattes ist Friseur und Hundefreund und hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten, sein Äußeres zu akzeptieren. In den letzten Jahren konnte er stark an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, weshalb er der Meinung ist, dass es nie zu spät dafür ist, seine Träume zu verwirklichen.

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt):

Der Berliner träumt von Jobs für Chanel, einem Ferrari und einem Abenteuer in Los Angeles. Der Skateboarder ist überzeugt, mit dem Modeln irgendwann Geld zu verdienen. Seine Freunde schätzen an ihm vor allem seine Spontanität.

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt):

Auch Nawin möchte irgendwann auf dem Cover der Vogue stehen. Beim Modeln gefällt ihm vor allem, dass er seine Kreativität ausleben und andere inspirieren kann. Außerdem möchte er seine Persönlichkeit und seine Leidenschaft mit einbringen.

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt):

Pierre ist sich sicher, dass er das Zeug zum Modeln hat, auch wenn er bisher noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Als ruhiger Mensch schafft er es auch, aus sich herauszukommen, was für ihn bei GNTM als klare Stärke zählt.

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt):

Der leidenschaftliche DJ beschreibt sich als ruhig und legt großen Wert auf Harmonie. Bei GNTM möchte er Erfahrungen sammeln und an Selbstbewusstsein vor der Kamera gewinnen. Ray ist sich sicher, bei GNTM vor keiner Aufgabe zurückzuschrecken.

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt):

Der Content Creator hat bereits TV-Erfahrung sammeln können („Are You The One?“ und „Ex on the Beach“) und möchte bei GNTM an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Seine Zukunft sieht er mit seiner Freundin und den Tieren in Portugal.

Samuel aus Köln (23 Jahre alt):

Samuel fällt vor allem durch seine vielen Tattoos auf. Er ist überzeugt, dass man alles erreichen kann, wenn man den Spaß an der Tätigkeit nicht verliert. Bei GNTM will er andere ermutigen, niemals aufzugeben und an sich selbst zu glauben.

Tim aus Berlin (19 Jahre alt):

Der Berliner steht für Diversität und Stärke. Seine offene und positive Art könnte ihm im Kampf um den Titel hilfreich sein. Zu seinen Traumreisezielen gehören Bali, Malediven und Sri Lanka.

Wo kann man GNTM 20205 schauen?

Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ wird seit dem 13. Februar 2025 auf ProSieben ausgestrahlt. In den ersten sechs Wochen erscheinen wöchentlich zwei Episoden mit unterschiedlichem Fokus:

Mittwochs um 20:15 Uhr stehen die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt.

Donnerstags um 20:15 Uhr dreht sich alles um die weiblichen Teilnehmerinnen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 gesendet wird, treten alle verbliebenen Models gemeinsam an. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Show nur noch einmal pro Woche, immer donnerstags um 20:15 Uhr. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung können alle Episoden live oder später über die Streaming-Plattform Joyn angesehen werden.