Durch einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Schwieberdingen und die Tore durch Jannik Hoffmann und Max Kunberger vermeidet der SVP das Relegationsspiel.
Michael Uhse machte aus seinem Gemütszustand kein Geheimnis. Der Vorsitzende des SV Pattonville stand nach einem aufwühlenden Spiel im Spielerkreis. „Ich bin fix und alle, nächstes Jahr muss es aufwärts gehen, danke an die Teamleistung heute und die Arbeit der Trainer“, sagte Uhse nach dem 2:0 (1:0) seines Klubs gegen den TSV Schwieberdingen. Ein Ergebnis, dass dem SV Pattonville den direkten Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr sichert. Ein Punkt hätte schon gereicht – es sind drei geworden. Die Schwieberdiger haben über die Relegation aber auch noch die Chance, sich zu retten.