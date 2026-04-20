Eigentlich sollte am Sonntagabend der Film "Glennkill: Ein Schafskrimi" gefeiert werden. Doch Hugh Jackman und Sutton Foster machten den Streifen glatt zur Nebensache und zogen mit ihrem verliebten Auftritt alle Blicke auf sich.

Bei der Premiere seines Films "Glennkill: Ein Schafskrimi" in New York City konnte Hauptdarsteller Hugh Jackman (57) auf die Unterstützung seiner Partnerin Sutton Foster (51) zählen. Das Paar machte die Veranstaltung im Jazz at Lincoln Center zur Date-Night und zeigte sich vor den Fotografen auf dem roten Teppich glücklich und vertraut.

Farblich aufeinander abgestimmt Jackman legte seinen Arm liebevoll um Fosters Taille, dazu strahlten sich die beiden immer wieder an. Während der Schauspieler einen blauen Anzug mit passendem Hemd für den Anlass gewählt hatte, glitzerte sie an seiner Seite in einem rosafarbenen Midi-Kleid in A-Form, das mit einem farblich auf ihn abgestimmten blauen Paillettenmuster versehen war. Dazu kombinierte die Schauspielerin hellrosa Satinpumps und rote Fingernägel. Ihre dunklen Haare trug sie offen.

Vor rund sechs Monaten hatte das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich gegeben, bei der Premiere seines Films "Song of the Sun" beim AFI Fest in Hollywood im Oktober. Die beiden Schauspieler sollen sich erstmals in den 2000ern kennengelernt haben, als sie in denselben Theaterkreisen unterwegs waren. Zueinanderfanden sie aber erst viele Jahre später. Seit Ende 2021 arbeiteten sie gemeinsam am Broadway für das Musical "The Music Man", zu diesem Zeitpunkt waren beide aber noch verheiratet. Gerüchte über eine Beziehung kochten im Oktober 2024 hoch, im Januar 2025 wurden sie dann händchenhaltend in Kalifornien gesichtet.

Hochzeitspläne mit Rücksicht auf Kinder verschoben?

Hugh Jackman hatte 1996 die Schauspielerin Deborra-Lee Furness (70) geheiratet, mit der er zwei Kinder adoptierte. Im September 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekam, die Scheidung erfolgte im Sommer 2025. Sutton Foster reichte 2024 nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin (55) ein, mit dem sie eine adoptierte Tochter hat. Zuvor war sie von 2006 bis 2009 mit Schauspieler Christian Borle (52) verheiratet.

Anfang 2026 berichtete das australische Magazin "New Idea", dass das Paar noch in diesem Jahr heiraten wolle.