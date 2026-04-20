Eigentlich sollte am Sonntagabend der Film "Glennkill: Ein Schafskrimi" gefeiert werden. Doch Hugh Jackman und Sutton Foster machten den Streifen glatt zur Nebensache und zogen mit ihrem verliebten Auftritt alle Blicke auf sich.
Bei der Premiere seines Films "Glennkill: Ein Schafskrimi" in New York City konnte Hauptdarsteller Hugh Jackman (57) auf die Unterstützung seiner Partnerin Sutton Foster (51) zählen. Das Paar machte die Veranstaltung im Jazz at Lincoln Center zur Date-Night und zeigte sich vor den Fotografen auf dem roten Teppich glücklich und vertraut.