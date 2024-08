Glemseck 101: Motorradtreffen lockt Tausende Biker nach Leonberg

Motorradfahrer und -fans aus ganz Europa versammeln sich an diesem Wochenende in Leonberg. Dort findet nämlich das jährliche Biker-Event Glemseck 101 statt.

Wer glaubt, ein Biker-Treff ist ausschließlich eine Angelegenheit für harte Jungs, die es in dunklen Lederkutten auf heißen Öfen biertrinkenderweise krachen lassen, der sollte noch bis Sonntagabend nach Leonberg kommen. Beim Festival Glemseck 101 treffen sich an die 50 000 Motorsportfreunde aus ganze Europa, um ihren Zweirädern zu huldigen. Und ja, da sind schon etliche aufgetunte Mühlen zu bestaunen. Und auch ein nicht unbeträchtlicher Bierkonsum ist bei der Mehrheit nicht von der Hand zu weisen.

Doch das Klischee von den martialischen Leder-Jungs wird im grünen Tal am Leonberger Stadtrand klar widerlegt. Rund um die alte Solitude-Strecke, auf der bis 1965 noch Formel-Rennen stattfanden, kommt alljährlich im Spätsommer ein bunter Gemeinde aus Jung und Alt zusammen – Alt-Rocker, Freaks, genau wie Familien und Pärchen, die eine gute Zeit haben möchten.

Lesen Sie auch

Livemusik auf mehreren Bühnen – Eintritt ist frei

Die Sprints auf der legendären Ein-Achtel-Meile sind ein echter Hingucker. Zum Auftakt musste sich der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn, in den Rennen der drei vergangenen Jahre siegesgewohnt, diesmal mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Der Rathaus-Chef hat’s verkraftet, gilt doch bei Glemseck 101 noch mehr als bei anderen Sportveranstaltungen das olympische Motto „Dabei sein ist alles“. Und dieser Leitspruch trifft vor allem auf das Gros der Festivalgäste zu, die es sich in einem Zeltdorf und an rund 120 Ständen gut gehen lassen.

Abends gibt es Livemusik auf mehreren Bühnen, die Älteren mögen sich ein bisschen an das legendäre Woodstock-Feeling erinnern. Und das ist es auch, was Glemseck so besonders macht: Der Eintritt ist frei, das Kommerz steht nicht im Vordergrund, dafür umso mehr der Spaß und das gemeinsame Erleben. Bis Sonntagabend geht’s am Glemseck rund. Der Besuch lohnt sich also. Wer mit dem Motorrad oder Auto kommt, sollte über die A8 und A81 und die Ausfahrt Leonberg-Ost anreisen. Vom Leonberger Bahnhof fahren Busse.