Glasfaser-Ausbau: „Man ist völlig aufgeschmissen“ – Land hinkt beim schnellen Internet hinterher

Carsten Maier kann tagsüber nicht einmal Spotify hören – sein Internet ist zu langsam. Wechseln kann er nicht: In Baden-Württemberg, auch im Kreis Göppingen, stockt der Glasfaserausbau.
Nach drei Jahren gibt Carsten Maier (Name geändert) die Hoffnung so langsam auf. Die Anrufe beim Kundenservice, die E-Mails an den Support, die ganzen Störungstickets: Wofür? Noch immer laufen Netflix-Videos nicht. Microsoft-Teams-Konferenzen ruckeln. Selbst Songs bei Spotify kommen nur häppchenweise aus den Lautsprechern. Lediglich nachts zwischen drei und sechs Uhr sei das Internet schnell genug, um Videos zu streamen und zu surfen, sagt Maier im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Rest des Tages zwängen sich Daten nur tröpfchenweise durch die Leitung.