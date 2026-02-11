In den 1970ern dominierte er die Kinokassen, später kämpfte er mit Flops, Schulden und verpassten Chancen. Burt Reynolds' Karriere war geprägt von extremen Höhen und schmerzhaften Tiefen. Am 11. Februar wäre er 90 Jahre alt geworden.
Am 11. Februar wäre Burt Reynolds 90 Jahre alt geworden. Der markante Hollywoodstar mit dem legendären Schnauzbart prägte das amerikanische Unterhaltungskino der 1970er Jahre wie kaum ein anderer. Mühelos wechselte er zwischen charmantem Sympathieträger und kantigem Antihelden - und wurde so zum Publikumsliebling. Dabei blieb er sich stets treu: Sexsymbol und Superstar auf der Leinwand, abseits davon selbstironisch und unverstellt.