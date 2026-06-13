Katy Perry hat bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-WM in Los Angeles erstmals ihren Song "Wonder" live gesungen - gemeinsam mit dem zehnjährigen Tius aus Norwegen. Dazu zeigte sich die Sängerin in einem funkelnden Paillettenkleid von Stella McCartney.

Bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Los Angeles hat Katy Perry (41) am Freitagabend einen ihrer Songs zum ersten Mal überhaupt live aufgeführt. Die US-Sängerin sang "Wonder" gemeinsam mit dem zehnjährigen Nachwuchssänger Tius aus Norwegen und beendete damit das Programm der Zeremonie, bevor der Gastgeber USA sein Auftaktspiel gegen Paraguay bestritt.

Wie das US-Magazin "People" weiter berichtet, wählte Perry für den Auftritt ein schimmerndes silbernes Paillettenkleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 von Stella McCartney. Das skulptural geschnittene Fransenkleid kombinierte sie mit durchsichtigen Keil-Mules und silbernem Schmuck.

Ein Kinderstar aus Norwegen an ihrer Seite

Wer der junge Sänger an Perrys Seite ist, hatte die Musikerin bereits einen Tag vor dem Auftritt erklärt. In einem in den sozialen Medien geteilten Video stellte sie Tius ihren Fans vor. "Diese kleine Stimme, die ihr gerade hört, ist Tius", schrieb Perry dazu.

Wie die Geschichte hinter der Zusammenarbeit verlief, schilderte sie ebenfalls: "Tius hat seinen Part für 'Wonder' aufgenommen, als er 2021 fünf Jahre alt war. Ich habe seine Stimme 2023 gehört und war inspiriert, die Strophen für 'Wonder' zu schreiben und es meinem sechsten Album hinzuzufügen." Der Titel stammt von ihrer 2024 erschienenen Platte "143". Inzwischen sei Tius zehn Jahre alt und eigens von Norwegen nach Los Angeles geflogen, um den Song bei der WM mit ihr zu singen.

Erste Live-Aufführung von "Wonder"

Der Auftritt markierte die erste Live-Performance von "Wonder" überhaupt. Bereits zu Wochenbeginn hatte Perry beim Tribeca Festival angedeutet, einen bislang nie auf der Bühne gespielten Song auszuwählen - anlässlich der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris".

Gegenüber "People" sagte sie vorab: "Es passt sehr gut zu dem zeremoniellen Song, den ich singen darf." Und weiter: "Und er ist nicht neu. Er stammt von einem meiner Alben, und ich freue mich sehr darauf, ihn aufzuführen."

Star-Aufgebot bei der Zeremonie

Perry war nur eine von mehreren prominenten Künstlerinnen und Künstlern, die bei der Zeremonie in Los Angeles auftraten. Auf der Bühne standen unter anderem Future, Anitta, Lisa von BLACKPINK, Rema und Tyla. Die US-Nationalhymne sang das Country-Duo Dan + Shay, die Hymne Paraguays übernahm die paraguayische Folk-Pop-Gruppe Purahéi Soul. Das Spiel endete 4:1 für die USA.

Auftaktfeiern in Mexiko-Stadt und Toronto

Los Angeles bildete den Abschluss einer Reihe von Eröffnungsfeiern. Den Auftakt hatte am 11. Juni eine Veranstaltung in Mexiko-Stadt gemacht, am selben Tag fand zudem eine Zeremonie in Toronto statt. In Mexiko-Stadt traten Shakira und Burna Boy auf, die mit "Dai Dai" den offiziellen Song der Fußball-WM 2026 präsentierten. Zum Aufgebot zählten dort außerdem Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla. Die Feier in Toronto wurde von Michael Bublé angeführt, begleitet von Alessia Cara, Alanis Morissette, Elyanna und Vegedream.

Die Rückkehr des Turniers in die USA erfolgt mehr als drei Jahrzehnte nachdem das Land zuletzt 1994 WM-Spiele ausgetragen hatte.