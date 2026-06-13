Katy Perry hat bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-WM in Los Angeles erstmals ihren Song "Wonder" live gesungen - gemeinsam mit dem zehnjährigen Tius aus Norwegen. Dazu zeigte sich die Sängerin in einem funkelnden Paillettenkleid von Stella McCartney.
Bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Los Angeles hat Katy Perry (41) am Freitagabend einen ihrer Songs zum ersten Mal überhaupt live aufgeführt. Die US-Sängerin sang "Wonder" gemeinsam mit dem zehnjährigen Nachwuchssänger Tius aus Norwegen und beendete damit das Programm der Zeremonie, bevor der Gastgeber USA sein Auftaktspiel gegen Paraguay bestritt.